9.000 omwonenden 3M-fabriek hebben zich al aangemeld voor "ronde twee" van PFAS-bloedonderzoek

Nog in Sint-Gillis-Waas kondigt de gemeente zogenoemde no regretmaatregelen af in een straal van vijfhonderd meter rond een terrein van Interwaas. Daar zijn enkele weken geleden verhoogde PFAS-waarden gemeten bij grondverzet. Het perceel langs de Kattestraat wordt omgevormd tot een golfterrein. Maar in deze hopen grond werden te hoge concentraties van de schadelijke PFAS-stoffen aangetroffen. Alvorens maatregelen te nemen, wilde de gemeente eerst bijkomende metingen afwachten. Ondertussen zijn de eerste resultaten binnen, en ook in het grondwater blijken de PFAS-normen overschreden. In afwachting van adviezen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, vraagt het gemeentebestuur aan 133 gezinnen in een straal van vijfhonderd meter rond het terrein om geen grondwater meer te gebruiken om eten te bereiden. Zeven gezinnen in een straal van honderd meter eten voorlopig best geen eieren of groenten uit eigen tuin meer.