Wie nog eens in de buurt van Lede is, die moet eens een kijkje gaan nemen naar de tuin van Jeanne. Het is een prachtige tuin met heel veel bloemen. Veel werk dus, maar voor Jeanne is het haar passie, ook al is ze bijna 90 jaar oud. Iedere dag tuinieren is haar manier om te ontspannen, én om gezond te blijven. Maar af en toe even tot rust komen tussen al dat groen, dat is minstens even belangrijk.