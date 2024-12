86 nieuwe straatnaamborden worden geplaatst in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, om verwarring te vermijden

In de nieuwe fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht duiken er de komende dagen heel wat nieuwe straatnaamborden op. 86 in totaal. Door de fusie zijn er verspreid over de drie gemeenten, nu nog 152 straten met een identitieke of een gelijkklinkende naam. Om verwarring te vermijden bij onder meer pakjesdiensten, krijgen er daarom heel wat straten een nieuwe naam. De betrokken bewoners mochten voorstellen doen en daarna stemmen op de naam die zij verkiezen. In Melsele bijvoorbeeld verandert de Vossenstraat in de Vossenhoekstraat.