Omdat de afgelopen week het aantal coronabesmettingen in Vlaanderen sterk is toegenomen, en ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen helaas dezelfde trend volgen, schakelen verschillende hogeronderwijsinstellingen nu over naar code oranje. Bij HOGENT en bij Hogechool Odisee, met campussen in Aalst en Sint-Niklaas, gaat die in vanaf volgende maandag, 19 oktober. De impact op de studenten zou op dit moment minimaal zijn. De meeste hoorcolleges werden al online gegeven, en de praktijklessen kunnen blijven doorgaan zoals voorheen. Voor het personeel heeft code oranje een grotere impact. Zij zullen opnieuw maximaal van thuis uit moeten werken. Enkel essentiële onderzoeksactiviteiten en vergaderingen kunnen nog doorgaan op de campus.