83-jarige autobestuurder overlijdt na aanrijding met trein op Geraardsbergse overweg

Een trein rijdt auto aan op een overweg in Geraardsbergen. De autobestuurder, een man van 83 jaar, overleefde de klap niet. Dit gebeurde iets na 10 uur deze ochtend in de Bareelstraat in Idegem. Wat de precieze omstandigheden zijn van de aanrijding is nog niet duidelijk. De NMBS raadt reizigers aan om via Zottegem te reizen. Onze reporter is ter plaatse en volgt het verder voor u op. Later meer hierover bij TV Oost.