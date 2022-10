83 Aalsterse scholieren zitten nog altijd zonder boeken op de schoolbanken

Het GTI in Beveren opent een nieuwe vestiging in buurgemeente Sint-Gillis-Waas. Vanaf volgend schooljaar kunnen leerlingen uit het secundair er terecht voor het eerste jaar Wetenschappen-Technologie. Met die ingreep hoopt het gemeentebestuur van Beveren de druk op het secundair onderwijs te verlichten. De gemeente kampt al jaren met een plaatstekort. Daarnaast is bijna de helft van de leerlingen in de Beverse middelbare scholen niet afkomstig uit Beveren, maar wel van omliggende steden en gemeenten. De nieuwe vestiging komt in Sint-Gillis-Waas in basisschool Het Kompas. Daar kunnen vanaf 1 september leerlingen uit het secundair terecht voor het eerste jaar Wetenschappen-Technologie. En dat is goed nieuws voor de schoolgaande jeugd, want zij zullen zich minder ver moeten verplaatsen.