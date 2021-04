80-tal jonge voetballertjes op paasstage in Grembergen

Bij KSK Grembergen vindt een paasstage voor jonge voetballertjes plaats. Dat kamp is een godsgeschenk voor de kinderen, want door corona en de sluiting van de scholen hebben ze de afgelopen weken maar bitterweinig kunnen doen. En voor de organisatie is de stage een hele uitdaging. Want de coronamaatregelen zijn niet min. Maar toch lukt het. De jeugdscouts van AA Gent kijkt trouwens mee van aan de zijlijn op zoek naar het talent van morgen.