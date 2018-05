8-0 nederlaag tegen Zulte-Waregem triest dieptepunt van Waasland-Beveren

Tijd voor een kort sportbericht. Het is nu 100% zeker, voetbalclub Vigor Wuitens Hamme speelt de barrages voor het behoud in de eerste amateurliga. Het was nog even afwachten of Virton al dan niet een licentie zou krijgen. Omdat Virton die in extremis toch kreeg, zal Hamme nog stevig moeten knokken als het ook volgend jaar in eerste amateur wil spelen. Eerst wacht een dubbele confrontatie met Winkel Sport. Als die klip omzeild is, wacht een finale tegen Mandel United of de winnaar van het duel Luik-La Louvière. Nu zondag wordt het eerste duel met Winkel Sport gespeeld, donderdag 17 mei volgt de terugmatch.