78% van de afstuderende leerkrachten heeft al een job beet voor september

Op de Odisee hogeschool in Aalst heeft 78 procent van de afgestudeerde leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs al een job beet voor september. En dat is maar liefst vier keer zo veel als in 2019. Dat blijkt uit een enquête die de hogeschool heeft uitgevoerd bij z'n studenten. Daaruit blijkt dat driekwart van de laatstejaars Kleuteronderwijs ondertussen al een plaatsje in de klas heeft kunnen verzilveren. De resultaten voor de opleiding Lager Onderwijs zijn zelfs nog indrukwekkender: daar gaat het over 93% van de respondenten. Het nijpende lerarentekort zorgt ervoor dat de jonge krachten enorm gegeerd zijn. En die belangstelling merken ze op de school zelf ook.