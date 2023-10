74-jarige bewoonster van Aalsters appartement overleeft uitslaande brand niet

In Aalst heeft de directie van het Sint-Jozefscollege pater Rik D.G. met onmiddellijke ingang op non-actief gezet. De 80-jarige pater kwam afgelopen week in opspraak nadat er beschuldigingen rond grensoverschrijdend gedrag naar hem werden geuit van toen hij actief was in het Sint-Barbaracollege in Gent. De laatste jaren was hij vrijwilliger op de school in Aalst en bij vzw Levensvreugde, een centrum voor jongeren met een beperking.