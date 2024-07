Voor de liefhebbers van elektronische muziek is er dit weekend Dance D-Vision in Zottegem. 7.000 bezoekers per dag kunnen komen feesten op de Bevegemse Vijvers. Regi, Yves V, Mark With a K, MC Chucky en 2 Fabiola staan op de affiche. De organisatie is nieuw. Zij willen het festival weer terug naar de glorieperiode van enkele jaren geleden brengen. En misschien kan de familiedag op zondag daar aan bijdragen. Die gaat voor de eerste keer door deze editie.