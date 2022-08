7 jaar na dood Axelle en Johanna: "Bij elk ongeval herbeleven we ons leed"

In Brussel wordt er vandaag een nieuw circulatieplan ingevoerd, om het doorgaand verkeer te weren uit het centrum. En dat is net op de dag dat het circulatieplan in Aalst één jaar oud is. Ook in Aalst moet het circulatieplan ervoor zorgen dat autobestuurders vooral de stadsring gebruiken, om de leefbaarheid in het stadscentrum te verhogen. Na de invoering in augustus vorig jaar, zijn er al wat aanpassingen gebeurd. Zo kan het verkeer opnieuw in beide richtingen over de kaaien. Eind september of begin oktober zal de stad in een speciale commissie het circulatieplan evalueren, om te kijken of er nog meer aanpassingen nodig zijn. Intussen wordt er ook naar de verkeersveiligheid buiten het centrum gekeken, naar de straten buiten de ring en naar de deelgemeenten.