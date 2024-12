7 feestlijnen in het Waasland en 8 in de Denderstreek tijdens oudejaarsnacht

Ook dit jaar weer zal vervoersmaatschappij De Lijn op oudejaarsnacht verschillende feestbussen inzetten in de regio zodat iedereen veilig thuis kan geraken. In het Waasland zijn er zeven lijnen met Sint-Niklaas als belangrijkste opstapplaats. In de denderstreek rijden en acht feestlijnen. Daar is Aalst het centrale punt. De bussen rijden de hele nacht door. Een speciaal oudejaarsticket kost twee en een halve euro. Op de website van De Lijn kan je vanaf vandaag de volledige dienstregeling bekijken en je ticket kopen.