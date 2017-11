Mobiliteit en Verkeer 7 auto's op elkaar op E34, Waasland maakt zich op voor dagje filerijden

Vanochtend heeft een verkeersongeval, waarbij 7 voertuigen betrokken waren, op de E34 ter hoogte van Vrasene in Oost-Vlaanderen tot lange files in de ochtendspits geleid. Het ongeval gebeurde omstreeks 06.40 uur maandagmorgen op de E34 richting Antwerpen. "Zeker vijf wagens moeten getakeld worden", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Daardoor zijn twee rijstroken afgesloten en moet het verkeer over de pechstrook. Dat maakt dat er tot twee uur moet aangeschoven worden. Er staat een file van elf kilometer van Kemzeke tot Vrasene." Er zijn ook enkele mensen naar het ziekenhuis gebracht, aldus het Verkeerscentrum. Op de website van het Verkeerscentrum staan routeadviezen voor het verkeer op lange afstand. Het verkeer vanuit Brugge naar Antwerpen rijdt best via de E17 Gent, vanuit Knokke naar Antwerpen rij je best via de N31 , E40 en E17 en van Zelzate naar Antwerpen neem je best de R4 en E17. (Belga)