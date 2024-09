67-jarige vrouw aangetroffen in visvijver in Vrasene, slachtoffer overleden in ziekenhuis

In Vrasene, bij Beveren heeft de brandweer deze ochtend het lichaam van een vrouw uit een visvijver gehaald, aan de Duikeldam naast de E34. De hulpdiensten konden de vrouw van 67 jaar oud, die geen teken van leven meer vertoonde, ter plaatse reanimeren. Daarop is ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar daar is ze wat later dan toch overleden. Hoe en waarom de vrouw in het water was terechtgekomen is nog niet duidelijk. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld voor een uitwendige lijkschouwing.