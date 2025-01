In Oostburg net over de grens in Zeeland, is een man van 67 uit Aalst om het leven gekomen na steekpartij. Hij kreeg ruzie met een andere man in de auto en werd neergestoken. De dader sloeg op de vlucht, maar is even verderop opgepakt. Het gaat om een man van 44 uit Knokke-Heist. Hij zit voorlopig in de cel en moet maandag voor de onderzoeksrechter in Nederland verschijnen.