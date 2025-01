67-jarige Aalstenaar komt om het leven na ruzie in auto in Nederland: verdachte uit Knokke opgepakt

Gisteravond is een man van 67 uit Aalst om het leven gekomen in Oostburg, een provincie in het Nederlandse Zeeland. De Aalstenaar zou er iets na 21 uur zijn neergestoken in zijn auto na een hevige ruzie. De verdachte is gevlucht, maar even verderop in Zuidzande opgepakt door de politie. Het zou gaan om een 44-jarige man uit Knokke, die maandag voor de rechter-commissaris moet verschijnen. Later meer hierover in het TV Oost Nieuws.