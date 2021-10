66 COVID-patiënten in de regionale ziekenhuizen, waarvan 11 op intensieve

Nu de vierde golf is aangebroken volgen wij de opnamecijfers ook opnieuw dagelijks op de voet. Op dit moment liggen er in totaal 66 coronapatiënten in onze regionale ziekenhuizen. In de twee Aalsterse ziekenhuizen, het OLV en het ASZ samen, zijn er 35 patiënten opgenomen met corona. Vier van hen verblijven op Intensieve Zorg. In Sint-Niklaas liggen er 15 mensen op de COVID-afdeling, waarvan 3 op intensieve. In het Dendermondse AZ Sint-Blasius blijft het voorlopig goed onder controle. Zes mensen met COVID, waarvan er 2 slecht aan toe zijn. En in Zottegem zijn het er 10, waarvan er ook 2 op Intensieve liggen.