65-plussers, politie, kleuterleid(st)ers en kinderopvang op reservelijsten van vaccinatiecentra

Ook de ziekenhuisopnames nemen in ons land nog altijd fors toe. 16 procent meer de voorbije week dan in de week daarvoor. Er worden nu in totaal 2.121 coronapatiënten verzorgd in het ziekenhuis. Zowat één vierde van hen ligt op Intensieve zorg. In de ziekenhuizen in onze streek zien we wel opnieuw een daling, van 148 patiënten op de covid-afdelingen gisteren naar 139 vandaag. Dat zijn er 9 minder. Vooral in het AZ Nikolaas verlicht de druk op de covid-afdeling, met een daling van 6 patiënten tot 29. Een week geleden waren dat er nog 39. Op de afdelingen Intensieve Zorg blijft de druk wel op alle plaatsen hoog. In totaal hebben er nu 33 patiënten extra zorg nodig. Een week geleden waren dat er 25.