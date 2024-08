En dan gaan we nu een aantal decennia terug in de tijd voor een stukje pure folklore in Massemen bij Wetteren. Daar is zonet voor de 64ste keer de Oogststoet uitgegaan. 67 wagens trokken er door de straten. Met paarden, versierde wagens en de klederdracht van toen blikten ze terug op het boerenleven van de voorbije eeuwen.