63 nieuwe kamers van Hotel Beveren klaar voor gebruik

In Beveren zal het Van der Valk Hotel vanavond zijn nieuwe vleugel in gebruik nemen. De nieuwbouw van het hotel telt 63 nieuwe kamers en suites. Met de nieuwe vleugel erbij groeit het aanbod boven de 200 kamers uit.

Hotel Beveren, zoals het genoemd wordt, is daarmee het grootste hotel in het Waasland. De uitbreiding was nodig, want in niet-coronatijden draait de bezettingsgraad rond de 80 procent. En de vraag vanuit de zakenwereld groeit nog steeds, ook tijdens deze coronatijden.