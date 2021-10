63-jarige fan Manchester City in coma na agressie op snelwegparking in Drongen

In Dendermonde is er, maar liefst 40 jaar na haar verdwijning, opnieuw gezocht naar het lichaam van Germaine Robberechts. De non uit Buggenhout is beter bekend als zuster Gabriëlle, of Gaby. De kloosterzuster was 56 jaar oud toen ze in 1982 verdween. Ze gaf toen les aan het Sint-Vincentiusinstituut. Delen van haar oude klooster en school zijn nu afgebroken, om plaats te maken voor een nieuwbouw van het Óscar Romerocollege. Dat is het de ultieme gelegenheid voor de speurders om er opgravingen te doen. Maar eens te meer lijkt ook deze zoekactie voorlopig zonder resultaat te blijven.