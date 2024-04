600 supporters en bussen afgeladen vol met bier onderweg naar Boussu voor promotiematch tegen Francs Borains

Goed nieuws voor de veldritliefhebber. Vandaag heeft de internationale wielerbond UCI de veldritkalender voor de wereldbeker bekendgemaakt. En op 5 januari gaat er opnieuw een manche door in Dendermonde. Die nieuwe kalender is wel ferm door elkaar geschud. Alle 12 manches worden in twee maanden gereden. En het veldritcircus trekt niet meer naar Amerika, en blijft in Europa. Er zijn twee veldritten in Nederland. En telkens één cross in Frankrijk, Italië, Spanje en Ierland. De andere zes wedstrijden zijn in België, waarvan één dus in Dendermonde. Met deze nieuwe kalender hoopt de UCI meer toppers aan de start te krijgen.