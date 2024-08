Hoog bezoek in Zele zaterdag. Want daar heeft Shohei Ono een masterclass gegeven aan honderden judoka's. Voor niet-kenners is dat een weinigzeggende naam. Maar Ono is wel degelijk een icoon in het judo. Met drie wereldtitels en twee keer goud op de Olympische Spelen van Rio en Tokyo, is hij voor vele judoka's de beste aller tijden.