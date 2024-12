60 specialisten uit verschillende ziekenhuizen rond Aalst zullen half miljoen hartpatiënten opvolgen vanuit nieuw hartcentrum

Zestig cardiologen en hartchirurgen zijn een nieuwe zorgorganisatie gestart. En dat is uniek voor ons land. Het is een organisatie die zo'n 60 cardiologen uit verschillende ziekenhuizen samenbrengt. Er zitten cardiochirurgen en cardiologen bij van AZORG, maar ook dokters van de ziekenhuizen van Halle, Ronse, Oudenaarde en het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. De hartspecialisten van deze vijf ziekenhuizen zullen de cardiologische zorg op zich nemen van ruim een half miljoen mensen in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.