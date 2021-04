6 nieuwe besmettingen bij Indiase studenten, morgen opnieuw testing

Bij de Indiase studenten die in Aalst in quarantaine verblijven, zijn 6 nieuwe positieve coronagevallen vastgesteld. In totaal zijn nu 17 van de 21 studenten besmet met de Indiase variant. Vorige week kwamen 21 Indiase studenten naar Aalst om er een graduaatsopleiding verpleegkunde aan het Sint-Augustinusinstituut te volgen. Maar 11 hen bleken besmet met de Indische variant van het coronavirus. Een nieuwe testing brengt nu nog zes positieve gevallen aan het licht. Dat ligt volgens de directeur van de school in de lijn der verwachtingen, omdat alle studenten samen in isolatie zitten. Ze verblijven in drie huizen in Aalst. In één van die drie huizen is nog geen enkele besmetting vastgesteld. Morgen worden de 21 Indiase studenten opnieuw getest. Het Sint-Augustinusinstituut wenst niet te reageren voor de camera.