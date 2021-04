6 nieuwe besmettingen bij Indiase studenten, morgen opnieuw testing

Bij de Indiase studenten die in Aalst in quarantaine verblijven, zijn 6 nieuwe positieve coronatests vastgesteld. In totaal zijn nu 17 van de 21 studenten besmet met de Indiase variant. Morgen wordt iedereen opnieuw getest.





De 21 studenten kwamen enkele weken geleden naar Aalst om er een opleiding verpleegkunde te volgen. Momenteel verblijven ze in quarantaine, omdat 11 studenten positief testten op de Indiase variant. Begin deze week werden ze opnieuw getest. "6 nieuwe studenten legden een positieve coronatest af. Dat ligt volledig in de lijn der verwachtingen, want de studenten verblijven samen in isolatie", zegt directeur van het Sint-Augustinusinstituut Jan De Bruyn, die liever niet wilde reageren voor de camera.





De Indiase studenten verblijven in drie huizen in Aalst. In één huis zijn er geen studenten besmet. Alle laagrisicocontacten hebben negatief getest. Een verdere uitbraak van de Indiase variant lijkt dus vermeden. Morgen worden de 21 Indiase studenten opnieuw getest.