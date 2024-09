In Stekene legt de organisatie van Crammerock de laatste hand aan de opbouw van het jaarllijkse muziekfestival. Het festival is dit jaar al aan zijn 33ste editie toe, en was op een recordtijd volledig uitverkocht. Er is plaats voor zo'n 36.000 bezoekers en dit jaar is er nog meer live-muziek. Vrijdag openen de deuren en de wereldberoemde popster Zara Larsson mag zaterdagnacht het festival afsluiten.