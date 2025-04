Een tragisch ongeval op Krijgsbaan in Zwijndrecht heeft dit weekend het leven gekost aan een man van 57 jaar uit Limburg. De man botste er zaterdagmiddag frontaal op een auto, nadat hij in aanraking kwam met een ander voertuig. Er kon geen hulp meer baten. De crash was zo hevig dat de motor ook nog eens uitbrandde. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld.