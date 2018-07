56-jarige man uit Sint-Niklaas al jaar lang vermist

De politie en het Parket van Oost-Vlaanderen vragen om uit te kijken naar Rony Van De Velde, een man van 56 uit Sint-Niklaas, die sinds juni vorig jaar vermist is. Hij is voor het laatst opgemerkt in het kwartier Rabot en de Wondelgemstraat in Gent. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. De speurders omschrijven de man als slank gebouwd en ongeveer 1 meter 70 groot. Hij heeft geen vaste verblijfplaats meer en houdt zich mogelijk op in het daklozenmilieu.