Binnen een halfuurtje is het zover, dan start in Aalst het 85ste natourcriterium. Zonder echt grote blikvangers, want zowel de gele, de groene als de witte trui geven allemaal verstek voor het natourcriterium. Toch verwacht de stad zo'n 50.000 wielerliefhebbers. In het centrum van Aalst zit de sfeer er al goed in. Daar werden vanmiddag nog de laatste voorbereidingen getroffen voor één groot volksfeest.