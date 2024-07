54ste editie van oogstfeest Pikkeling in de Faluintjes moet grootste ooit worden

Vanaf morgenavond vindt in Herdersem de 54ste editie van de Pikkeling plaats. Op het gratis oogstfeest kunnen bezoekers het oude boerenleven herontdekken en deelnemen aan allerlei folkloristische activiteiten. Daarnaast is er ook ruimte voor internationale dans en muziek. Het terrein waar de Pikkeling dit weekend wordt gehouden, is het grootste ooit. De organisatie bidt voor mooi weer en hoopt op 10.000 bezoekers dit weekend.