53-jarige man uit Stekene sterft na arbeidsongeval bij Euroports in Waaslandhaven

En we blijven nog even in Geraardsbergen, want daar maakt de sp.a zich zorgen over de luchtkwaliteit. Uit onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij en het VITO, dat is het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek blijkt dat Oudenbergstad steeds minder zuivere lucht heeft. Volgens sp.a, dat in Geraardsbergen in de oppositie zit, moet het stadsbestuur dringend werk maken van een betere mobiliteit in en rond de stad.