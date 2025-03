51 mensen verliezen hun job bij staalbedrijf Bekaert in Wetteren

Begin december raakte bekend dat staalbedrijf Bekaert herstructureringen wilde doorvoeren in de vestiging in Wetteren, 61 mensen zouden toen hun job verliezen. Na het sociaal overleg, zullen nu 51 mensen definitief moeten afvloeien. Het gaat hier vooral over jobs in de productie van verwarmingskabels voor auto's. De productie hiervan verhuist naar de vestiging in Zwevegem, West-Vlaanderen. De vakbonden hebben een vergoeding kunnen afdwingen voor de ontslagen werknemers. Bekaert zal de getroffen mensen ook helpen bij de begeleiding naar een nieuwe job. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws!