50 terugkeergesprekken na half jaar Aalsters terugkeerloket

De gemeente Laarne gaat zich verzetten tegen de komst van vier windturbines. Engie wil die bouwen in verschillende velden langs de E17 in Laarne. Maar de buurt is tegen. Zij vrezen dat het landschap er erg onder zal lijden. Ze verzamelden intussen zo'n 360 bezwaarschriften. Het gemeentebestuur steunt hen in hun protest. De windmolens zijn niet toegelaten in agrarisch gebied en dus juridisch in strijd met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, zegt het gemeentebestuur. Er wordt ook gevreesd voor de woonkwaliteit in de buurt. De turbines zullen een tiphoogte hebben van 200 meter.