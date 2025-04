Het gouden jubileum van de Lokerse Feesten. Het 10-daagse muziekfeest in de Durmestad bestaat dus 50 jaar, en is doorheen de jaren uitgegroeid tot één van de bekendste festivals van het land. Het begon met vijf dagen muziek in 1975 en ondertussen telt het festival 10 dagen en zo'n 1.500 vrijwilligers. En dat verdient een expo vinden ze in Lokeren.