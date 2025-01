In Melsele is vandaag Leslie Van Goethem in de bloemetjes gezet. De vrienden kennen hem beter als mister Bean. Want hij werkt maar liefst al 50 jaar bij hetzelfde bedrijf dat peulvruchten over heel de wereld verhandelt. Leslie begon onderaan de ladder, maar reist nu heel de wereld rond. En dat doet hij nog steeds met even veel plezier en liefde. Op het bedrijf Casibeans is het dan ook feest vandaag.