50.000 bomen voor een nieuw stuk bos in Haaltert

We hebben nog goed nieuws voor de natuurliefhebbers. Want Natuurpunt gaat 50.000 nieuwe bomen bij planten in Haaltert. In totaal zal het bos aan de Hoomweg zo'n 22 hectare groot worden. Daarvan zal 17 hectare aangeplant worden door Natuurpunt. De gemeente staat in voor het andere deel, want zij zullen tegen het einde van de legislatuur er zelf nog eens 20.000 exemplaren bovenop bij planten. Ook financieel draagt Haaltert haar steentje bij. Zij maken 150.000 euro vrij om Natuurpunt te helpen in het realiseren van het bos. Wandelpaden moeten ervoor zorgen dat iedereen kan genieten van het nieuwe stukje natuur.