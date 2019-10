Twee agenten van de politiezone Waasland-Noord zijn zwaar toegetakeld bij een routinecontrole in de Brugstraat in Vrasene. Een dertiger van Poolse afkomst stond er naar de openbare verlichting te staren. Wanneer de agenten hem aanspraken ging hij door het lint. Eén agent werd ei zo na gewurgd, zijn vrouwelijke collega kreeg rake klappen. Ze zijn beiden een week werkonbekwaam. Pas nadat er versterking kwam van andere ploegen kon de man overmeesterd worden. Achteraf bleek dat hij zijn medicatie niet had genomen en psychotisch was. De zaak is in handen van het parket van Oost-Vlaanderen. De man wordt beticht van poging tot doodslag en zit opgesloten in een psychiatrische instelling.