4de editie Levensloop Beveren brengt 250.000 euro op

In het AZ Nikolaas is dit weekend een grote rampoefening gehouden. 24 patiënten, in dit geval acteurs, werden tijdens de oefening overgebracht naar een tijdelijke noodpost opgetrokken in de cafetaria. Ze werden geëvacueerd nadat er brand uitbrak. De rampoefening werd georganiseerd in samenwerking met het Sint-Niklase stadsbestuur, de brandweer en de politie. Bedoeling is om de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten eens goed in de praktijk uit te testen.