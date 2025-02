490 onderzoeken naar domiciliefraude in Denderleeuw, 42 ambtshalve schrappingen

In Denderleeuw heeft het gemeentebestuur vorig jaar 490 onderzoeken uitgevoerd naar domiciliefraude. 42 inschrijvingen bleken niet in orde en werden geschrapt. Het lokaal bestuur voert al jaren een felle strijd tegen domiciliefraude. Via een onterechte inschrijving proberen mensen soms sociale voordelen op te strijken waar ze eigenlijk geen recht op hebben. Wanneer er een vermoeden is van fraude, dan start de dienst Burgerzaken een onderzoek op. De wijkinspecteurs gaan dan ter plaatse om vaststellingen te doen. Dat leidde vorig jaar tot 42 schrappingen. Eén persoon werd ambsthalve ingeschreven. Dat betekent dat die persoon in de gemeente verblijft, maar dat die weigerde om zich in te schrijven. Uiteindelijk doet de gemeente dat dan zelf.