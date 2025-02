48 uur lang verscherpte controles op afleiding achter het stuur

Vanaf morgen om middernacht gaan de federale en de lokale politie 48 uur lang extra controleren op afleiding achter het stuur. Met deze actie wil de politie de mensen waarschuwen voor de gevaren van het gebruik van uw smartphone tijdens het rijden. De politie kondigt deze actie bewust aan, zodat mensen vooraf eens goed nadenken over hun gedrag in de auto. De pakkans zal gedurende 48 uur een pak hoger liggen, zegt de politie nog. Er worden mobiele en vaste, zichtbare en anonieme controleposten opgezet. Wie betrapt wordt, krijgt een boete en is sowieso zijn rijbewijs kwijt voor 15 dagen.