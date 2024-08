In Aalst werden ze dit weekend getrakteerd op 85 circusacts verspreid over heel de stad. Het blijft een spektakel waar heel wat Aalstenaars naar uitkijken. Dit jaar 45.000 om precies te zijn. Zelfs al was er even wat regen, dat hield de mensen duidelijk niet tegen. De stad doet al jaren inspanningen om dé circusstad bij uitstek te worden. Door veel voorbereiding, straffe affiches en zelfs circusopleidingen.