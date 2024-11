45-jarige vrouw overleden bij zwaar verkeersongeval op E17 in Lokeren

Een tragisch ongeval op de E17 in Lokeren heeft vanochtend vroeg het leven gekost aan een vrouw van 45 jaar uit Destelbergen. De vrouw is daar met een rotvaart tegen een brugpijler geknald, er kon geen hulp meer baten. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Maar wellicht is de vrouw eerst tegen de vangrail aangereden en daarna tegen de betonnen pijler gekatapulteerd. De crash was zo hevig dat de auto ook nog eens uitbrandde. De snelweg raakte beschadigd en werd een tijdlang afgesloten in de richting van Gent.