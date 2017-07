44 Oost-Vlaamse gemeenten officieel getroffen door de droogte

In Temse is er dan weer onduidelijkheid over het toelaten van fietsers op de nieuwe promenade langs de Wilfordkaai. Er wordt al over de kaai gefietst, maar sommige voetgangers hebben dat liever niet, omdat het niet veilig is. Deze week nog werden enkele voetgangers bijna van de promenade gemaaid omdat een groep fietsers ze niet had gezien. De gemeente Temse en de politie moeten nog samen zitten om een beslissing te nemen.