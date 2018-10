In de zaak rond matchfixing in het Belgisch voetbal doet een autohandelaar uit Aalst een opmerkelijke bekentenis. François Thoen, eigenaar van een Volkswagen/Audi-garage zegt in een interview met de redactie van TV Oost Nieuws: "Veljkovic is hier op een dag met een vriend een auto komen kopen, later bleek dat scheidsrechter Sébastien Delferière te zijn". Veljkovic heeft lang in Aalst gewoond en was een trouwe klant geworden van de autohandelaar. Omdat ze elkaar zo goed kenden en Veljkovic regelmatig mensen doorstuurde naar de garage kon de makelaar daar interessante kortingen krijgen op aankoop van wagens. Uiteindelijk zou Delferière de auto daar ook gekocht hebben met een extra korting van 1% dankzij bemiddeling van Veljkovic, geeft de autohandelaar toe. Maar het verhaal gaat nog verder. De garagehouder geeft grif toe dat Veljkovic regelmatig met mensen uit de voetbalwereld op bezoek is geweest in de garage. "Philippe Clement is hier ook samen met Veljkovic naar een cabrio komen kijken voor zijn vrouw", zegt François Thoen. Thoen herinnert zich wel niet meer of de cabrio uiteindelijk ook gekocht is of niet. Deze verklaringen duiden op z'n minst aan dat Veljkovic zijn zakelijke connecties gebruikt om spelers, trainers en scheidsrechters te manipuleren, beïnvloeden of te paaien. Dat is op z'n zachts gezegd zeer laakbaar. Thoen zelf valt niks te verwijten, zoals hij zelf zegt: "Ik verkoop alleen maar auto's, en goede klanten krijgen nu eenmaal korting".