41ste carnavalsstoet met meer dan 47 groepen in Temse

In Temse staat dit weekend alles in teken van carnaval. Vanmiddag passeerde in het centrum de 41ste carnavalsstoet met meer dan 47 groepen. Wie een kijkje kwam nemen, had geluk, want de regen bleef uit en de kou viel ook best wel mee. Net als de vorige jaren, zijn er ook dit jaar veel groepen uit andere steden en gemeenten.