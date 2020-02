In Heizijde, een deelgemeente van Lebbeke, zijn de leerlingen van de vrije basisschool een tijdje letterlijk dakloos. Storm Dennis heeft er gisteravond lelijk huisgehouden. Het dak van de vrije basisschool waaide er door de hevige rukwinden deels af. In 3 klassen was er daardoor heel wat waterschade. Daardoor is de school voorlopig gesloren. De 145 leerlingen kunnen voorlopig terecht in de andere vestiging van de school, in het centrum van Lebbeke. Na de krokusvakantie zouden de leerlingen terug in hun vertrouwde klasje terecht kennen.