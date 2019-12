Natuurpunt stelt zich heel wat vragen bij wat er gebeurd is langs de Dender in Herdersem. Om de zes jaar worden daar de bomen gesnoeid die teveel over het water hangen. Die werken gebeuren in opdracht van de Vlaamse overheid. Maar de aannemer is deze keer wel heel driest te werk gegaan. Bomen en struiken werden er zo goed als volledig vernield. Natuurpunt laat het er niet bij en legt klacht neer.