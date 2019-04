In de top tien van minst bezochte treinstations in Vlaanderen en Brussel staat er maar liefst vier uit de Denderstreek. Het station Kerrebroek in Aalst staat op nummer één. Een telling van de NMBS weest uit dat daar amper 26 reizigers per dag passeren. Op nummer drie staat station Vijfhuizen in Erpe-Mere. Op de vijfde plaats het station van Bambrugge en op zeven het hoofdstation in Erpe-Mere